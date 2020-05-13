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В Казани сотрудники ГИБДД бросились на тушение пожара

10:16, 13.05.2020
В Казани сотрудники ГИБДД бросились на тушение пожара
Фото: МВД по РТ

В Казани полицейские потушили пожар, вовремя заметив задымление в в частном жилом секторе.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, сотрудники отдела ГИБДД капитан полиции Ленар Гилмутдинов и старший лейтенант полиции Азат Файзрахманов заметили сильное задымление в частном жилом секторе во время несения службы. Инспекторы направились к месту, увидели, что горит гараж в непосредственной близости от трехэтажного жилого дома. За несколько минут, с помощью огнетушителя и подручных средств стражи порядка потушили огонь.

Позже соседи рассказали о произошедшем владельцам дома.

Ранее полицейские помогли пожилой женщине, страдающей потерей памяти.

Общество Татарстан
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