В Казани сотрудники ГИБДД бросились на тушение пожара

Фото: МВД по РТ

В Казани полицейские потушили пожар, вовремя заметив задымление в в частном жилом секторе.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, сотрудники отдела ГИБДД капитан полиции Ленар Гилмутдинов и старший лейтенант полиции Азат Файзрахманов заметили сильное задымление в частном жилом секторе во время несения службы. Инспекторы направились к месту, увидели, что горит гараж в непосредственной близости от трехэтажного жилого дома. За несколько минут, с помощью огнетушителя и подручных средств стражи порядка потушили огонь.

Позже соседи рассказали о произошедшем владельцам дома.

Ранее полицейские помогли пожилой женщине, страдающей потерей памяти.

