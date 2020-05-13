«Победа» начнет полеты по России с 1 июня

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Лоукостер «Победа» начнет летать по России с 1 июня. Продажи билетов начнутся 14 мая, говорится на сайте авиакомпании.

Там отметили, что средний тариф на перелеты будет почти в три раза ниже, чем летом 2019 года. Всего в продажу поступят билеты на рейсы по 73 российским маршрутам.

Ранее «Победа» отменила все рейсы с 1 апреля. Авиакомпания вернет деньги за отмененные рейсы через год.