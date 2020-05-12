Причиной пожара в больнице в Петербурге стал аппарат ИВЛ — он загорелся
Причиной пожара в больнице Святого Георгия стал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — он загорелся в реанимационном отделении.
Сейчас выясняется, почему возникло возгорание. Рассматриваются версии короткого замыкания, неисправности, перегрузки или неправильной эксплуатации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, сам аппарат был новым, его установили в начале мая. Произведен на Уральском приборостроительном заводе.
Пожар возник сегодня утром. Площадь пожара составила 10 кв. м, погибли пять пациентов.Происшествия
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