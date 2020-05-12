Главное о коронавирусе на 12 мая: «вертолетные выплаты» на детей, вольная в Татарстане и вирус брата Малышевой

Задержание людей без масок в Татарстане

За последние сутки в Татарстане подтвердился 71 новый случай COVID-19. 27 человек госпитализированы, 44 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Всего в Татарстане зарегистрировано 1 832 случая коронавируса, шесть человек умерли. Выздоровевших за весь период 640 (+165 за сутки). Татарстан опустился с 12-го на 13-е место по числу заболевших среди регионов России.

«Нэфис Косметикс» подарил Елабужской ЦРБ средства дезинфекции, стиральный порошок, средства для мытья посуды на 1,5 миллиона рублей.

Вчера во время рейда инспекторы ГИБДД задержали двоих пассажиров автобуса Волжск — Зеленодольск: молодые люди были без масок, надеть их отказались, за что были сняты с автобуса и оштрафованы. В МВД обещают, что такие рейды будут регулярными.

По информации на вчерашний день, пятеро татарстанских медиков имеют подтвержденный диагноз COVID-19, еще у 43 подозревают наличие вируса.

В Татарстане началось движение междугородних автобусов, заработала паромная переправа.

Сегодня профессиональный праздник у медсестер. Рустам Минниханов поздравил их в своем «Инстаграме».

Автобусы в Казани теперь ездят до 22.00, количество подвижного состава на маршрутах выросло.

Сегодня в Татарстане открылись детские сады, непродовольственные магазины площадью до 400 метров, автосалоны, автомойки, спа-салоны и другие предприятия сферы услуг.

Татарстан входит в число 11 регионов России, в которых можно переходить на вторую ступень снятия ограничений. Об этом вчера сказала Анна Попова, главный санитарный врач России.

100 новых смертей в России

За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса. Из больниц по выздоровлению выписали 3 711 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 232 243, а выздоровевших — до 43 512. Количество активных случаев составляет 186 615.

Зафиксировано еще 107 новых смертей. На данный момент от коронавируса умерли 2 116 россиян.

Топ-10 регионов РФ по числе зараженных

В Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице. В огне погибли пять больных с диагнозом COVID-19.

Как пишут журналисты Financial Times, реальное число умерших от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной статистики. Журналисты проанализировали данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге и выяснили, что в апреле в этих городах умерло на 2 073 человека больше, чем в среднем за последние 5 лет.

В Бурятии для медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19, появится медаль за борьбу с коронавирусом. Такое поручение правительству республики накануне дал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески поддержат организм во время распространения коронавируса, заявила врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.

Брат телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин, главврач Боткинской больницы в Москве, заразился коронавирусом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Брат телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин, главврач Боткинской больницы в Москве, заразился коронавирусом. Фото mskagency.ru

На фоне «коронакризиса» россияне все чаще испытывают проблемы с оплатой долгов и становятся жертвами нового вида мошенничества. Фальшивые сайты предлагают предоставить информацию о кредитной истории за деньги, а потом предлагают улучшить ее, за что предлагают заплатить от 10 до 300 тысяч рублей. Эксперты уверены, что от этого уже пострадали тысячи россиян, потерявшие на «очистке кредитной истории» уже миллионы рублей.

Вчера Владимир Путин анонсировал начало выплат «вертолетных денег» населению: по 10 тысяч получат родители каждого ребенка в возрасте до 15 лет включительно, расширяются категории тех, кому положены выплаты на детей в возрасте до 3 лет.

Среди объявленных вчера новых мер поддержки бизнеса — выделение денег для уплаты налогов самозанятых, возвращение им налога, уплаченного за 2019 год. Для МСП и ИП отменяют все налоги и соцвыплаты на 2 квартал.

Путин объявил о том, что сотрудникам социальных учреждений (домов престарелых, приютов, интернатов) будут сделаны дополнительные выплаты (врачи получат по 40 тысяч ежемесячно в ближайшие три месяца, а если работают непосредственно с коронавирусными больными — по 60 тысяч, медсестры — по 25 и 35 тысяч соответственно).

Ограничения из-за коронавируса могут привести к эпидемии туберкулеза

По состоянию на 10.20 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 178 156. Из них 286 355 человек умерли. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 347 936). На второй строчке идет Испания (227 436). Тройку замыкает Великобритания (224 332). На четвертом месте идет Россия (221 344, данные ресурса еще не обновлены). Пятерку замыкает Италия (219 814). С учетом вышедших сегодня данных, Россия с 232 243 зараженными занимает второе место по этому показателю в мире.

По состоянию на 10.20 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 178 156. Фото arcgis.com

По количеству летальных исходов впереди США (80 684), Великобритания (32 141), Италия (30 739), Испания (26 744), Франция (26 646).

Ученые из Королевского колледжа Лондона разработали систему диагностики COVID-19 с помощью искусственного интеллекта. Об этом накануне сообщил журнал Nature Medicine.

Лишь у 7—8% переболевших коронавирусом формируется продолжительный иммунитет, у таких людей образуются антитела против инфекции. Об этом со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU в США Анчу Баранову сообщает «РИА Новости».

В Ухане в китайской провинции Хубэй после появления новых случаев заражения COVID-19 за 10 дней проведут скрининг всего населения. Такие указания дал оперативный штаб Уханя.

Коронавирус может вызывать бесплодие у женщин. К таким выводам пришли ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University), сообщают «Известия».

Ограничения, введенные во всем мире из-за распространения коронавируса, могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщили ученые.

Дарья Пинегина