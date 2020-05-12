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В Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции

10:47, 12.05.2020
В Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции

В Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные оперштаба по борьбе с COVID-19 в РТ.

Согласно сообщению, 70 случаев заражения — контактные. Лишь один случай является завозным. Госпитализировано 27 человек, 44 получают лечение на дому.

По возрастным группам:
до 18 лет — 11,
от 18 до 30 — 6,
от 30 до 50 — 14,
от 50 до 60 — 15,
от 60 до 70 — 13,
от 70 до 80 — 5,
от 80 до 90 — 7,
старше 90 — 0.

Основная часть заболевших выявлена в Казани (30) и Набережных Челнах (22). Три, четыре и пятеро заболевших выявлены в Арском, Алькеевском и Елабужском районах соответственно. По одному — в Агрызском, Апастовском, Дрожжановском, Зеленодольском, Мамадышском, Нижнекамском, Тюлячинском.

Итого, на 12 мая в Татарстане зарегистрирован 1 832 случай COVID-19. За весь период зарегистрировано 640 (+165 за сутки) случаев выздоровления.

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