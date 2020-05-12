В Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции

В Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные оперштаба по борьбе с COVID-19 в РТ.

Согласно сообщению, 70 случаев заражения — контактные. Лишь один случай является завозным. Госпитализировано 27 человек, 44 получают лечение на дому.



По возрастным группам:

до 18 лет — 11,

от 18 до 30 — 6,

от 30 до 50 — 14,

от 50 до 60 — 15,

от 60 до 70 — 13,

от 70 до 80 — 5,

от 80 до 90 — 7,

старше 90 — 0.



Основная часть заболевших выявлена в Казани (30) и Набережных Челнах (22). Три, четыре и пятеро заболевших выявлены в Арском, Алькеевском и Елабужском районах соответственно. По одному — в Агрызском, Апастовском, Дрожжановском, Зеленодольском, Мамадышском, Нижнекамском, Тюлячинском.

Итого, на 12 мая в Татарстане зарегистрирован 1 832 случай COVID-19. За весь период зарегистрировано 640 (+165 за сутки) случаев выздоровления.