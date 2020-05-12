Минмолодежи РТ попросило отменить абонентскую плату в детсадах на период пандемии

Председатель молодежного парламента РТ Нина Шимина обратилась к властям Татарстана с просьбой отменить абонентскую плату за детские сады на период пандемии.

Она объяснила, что заведующие учреждений требуют, чтобы ребенок дошкольного возраста постоянно носил в детсаду маску и держал дистанцию, что само по себе невозможно организовать в силу возраста детей. Поэтому у родителей должен оставаться выбор — водить ребенка в детский сад или нет.

«И в этом случае, на мой взгляд, родителей, чьи дети не посещают сад, необходимо освободить от платы за садики до конца пандемии», — сказала Шимина.

Напомним, что с сегодняшнего дня детсады Татарстана возобновили свою работу в прежнем режиме.