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Минмолодежи РТ попросило отменить абонентскую плату в детсадах на период пандемии

10:12, 12.05.2020
Минмолодежи РТ попросило отменить абонентскую плату в детсадах на период пандемии
Фото: minmol.tatarstan.ru

Председатель молодежного парламента РТ Нина Шимина обратилась к властям Татарстана с просьбой отменить абонентскую плату за детские сады на период пандемии.

Она объяснила, что заведующие учреждений требуют, чтобы ребенок дошкольного возраста постоянно носил в детсаду маску и держал дистанцию, что само по себе невозможно организовать в силу возраста детей. Поэтому у родителей должен оставаться выбор — водить ребенка в детский сад или нет.

«И в этом случае, на мой взгляд, родителей, чьи дети не посещают сад, необходимо освободить от платы за садики до конца пандемии», — сказала Шимина.

Напомним, что с сегодняшнего дня детсады Татарстана возобновили свою работу в прежнем режиме.

Общество Татарстан
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