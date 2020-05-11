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Самозанятым вернут налоги, уплаченные в 2019 году

16:39, 11.05.2020

Самозанятым вернут налоги, уплаченные в 2019 году — Путин.

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