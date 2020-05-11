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Число безработных в России достигло 1,4 млн человек

16:37, 11.05.2020

Число безработных в России достигло 1,4 млн человек — Путин.

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