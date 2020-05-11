Стало известно, сколько безработных зарегистрировалось в Центре занятости в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

По состоянию на 11 мая на учете Центра занятости зарегистрировано в качестве безработных 16140 человек, прирост за декаду составил 1776 человек.

Наибольшее число безработных зарегистрировано в Советском, Ново-Савиновском и Приволжском районах города. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,51 от численности рабочей силы, рассказала на деловом понедельнике исполняющая обязанности директора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что «это только начало».

«Показатель по безработице в Казани очень тревожный, за месяц вырос в четыре раза. Все говорит о том, что это только начало», — прокомментировал Метшин, выслушав доклад.