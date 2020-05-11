Абонентскую плату за детсады в Татарстане начнут взимать с 12 мая

Абонентская плата за детские сады в Татарстане будет начисляться с 12 мая. Об этом на онлайн-брифинге сообщил первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Со вторника, 12 мая, в штатном режиме начнут работу детсады. Принимать детей будут со справками об отсутствии контактов с инфекционными больными, которую можно получить

у участковых педиатров через мессенджеры или электронную почту.