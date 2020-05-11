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Абонентскую плату за детсады в Татарстане начнут взимать с 12 мая

11:51, 11.05.2020
Абонентскую плату за детсады в Татарстане начнут взимать с 12 мая
Фото: realnoevremya.ru

Абонентская плата за детские сады в Татарстане будет начисляться с 12 мая. Об этом на онлайн-брифинге сообщил первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Со вторника, 12 мая, в штатном режиме начнут работу детсады. Принимать детей будут со справками об отсутствии контактов с инфекционными больными, которую можно получить
у участковых педиатров через мессенджеры или электронную почту.

Общество Татарстан
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