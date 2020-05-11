Стали известны сроки завершения учебного года и даты экзаменов для казанских школьников
Государственная экзаменационная комиссия РТ установила сроки проведения основного государственного экзамена для девятиклассников. Предварительно, это 9, 10 июня — русский язык и 16, 17 июня — математика.
Резервные дни:
23, 29 июня 2020 года — русский язык,
26, 30 июня 2020 года — математика.
Дополнительный период ГИА-9:
с 4 по 18 сентября 2020 года.
Как отметили на Деловом понедельнике, окончательное решение по государственной итоговой аттестации будет принято после 15 мая в зависимости от ситуации с пандемией короновируса.
Учебный год для 1—8-х классов завершится 23 мая. Для 9-,10-,11-х классов — 30 мая.
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