Сергей Миронов поднялся на автовышке и через окно вручил букет ветерану труда

Фото: принтскрин

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов накануне поздравил с Днем Победы ветерана труда Раису Порфирьеву.

Для этого он поднялся на автовышке на уровень пятого этажа и через окно вручил женщине букет цветов. А молодежная агитбригада исполнила песни и танцы для ветерана на крыше магазина на проспекте Ямашева. Об этом сообщается на странице Кировского и Московского районов в «Инстаграме».

Вчера Казань отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса программа праздника в этом году была переведена в онлайн-режим.

