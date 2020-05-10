Тройка нападения с тренером «Ак Барса» Квартальновым названа лучшей в истории «Бостона»

Фото: eurosport.ru (Дмитрий Квартальнов в «Бостон Брюинс», январь 1993 год)

Авторитетный заокеанский канал ESPN составил свой рейтинг лучших троек нападения в истории клуба НХЛ «Бостон Брюинс».



На первое место в списке эксперты телеканала поставили тройку с участием главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Вместе с ним в сезоне-1992/93 играли Адам Оутс и Джо Жюно. Тогда Квартальнов набрал 72 очка (30 шайб + 42 передачи) в 73 играх и провел один из самых успешных своих сезонов в НХЛ.

Через год после этого нынешний рулевой «Ак Барса» вернулся в Европу, сыграв несколько лет в том числе в казанской команде.

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