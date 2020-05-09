Газманов спел «День Победы» на татарском языке
Певец Олег Газманов присоединился к акции «День Победы на разных языках» и записал отрывок песни «День Победы», спев его на татарском языке.
«Поздравляю вас с наступающей датой — 75-летием со дня нашей Великой Победы. Призываю вас принять участие в потрясающей акции — спеть песню «День Победы» на языках народов нашей Родины. Подробности — на сайте pobeda-2020.ru», — приводит слова артиста пресс-служба партии «Единая Россия».
Ролик с Газмановым, как и другие видео, был опубликован на сайте проекта.ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым