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Минстрой Татарстана: в республике построят 3 млн кв. м жилья, несмотря на пандемию коронавируса

08:54, 09.05.2020 1
Минстрой Татарстана: в республике построят 3 млн кв. м жилья, несмотря на пандемию коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан до конца года должен ввести почти 3 млн квадратных метров жилья, республика выполнит эти требования.

«Этот сложный период пандемии (коронавируса) когда-нибудь закончится, а все наши программы, в том числе и в рамках нацпроектов, никто не отменит. Значит, мы будем строить — другого не дано», — заявил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

По его словам, режим самоизоляции не повлиял на темпы строительства, сообщило агентство «Татмедиа».

«Они и требование республиканских властей выполняют, обеспечивая разрешениями своих рабочих и водителей, и в сроки успевают укладываться», — отметил спикер.

Всего на 7 мая в республике введено в эксплуатацию 938,9 тыс. кв. м жилья (31,5% от плана). Динамика ввода жилья за две недели составляет 51,8 тыс. кв. метров.

Недвижимость Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:05
    Уважаемый министр не надо гнаться за количеством метров!!! Следите гллавное за качеством домов!!!! Шумоизолияция в квариирах НОЛЬ. слышно даже соседей через пару этажов.
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