Минстрой Татарстана: в республике построят 3 млн кв. м жилья, несмотря на пандемию коронавируса

Татарстан до конца года должен ввести почти 3 млн квадратных метров жилья, республика выполнит эти требования.

«Этот сложный период пандемии (коронавируса) когда-нибудь закончится, а все наши программы, в том числе и в рамках нацпроектов, никто не отменит. Значит, мы будем строить — другого не дано», — заявил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

По его словам, режим самоизоляции не повлиял на темпы строительства, сообщило агентство «Татмедиа».

«Они и требование республиканских властей выполняют, обеспечивая разрешениями своих рабочих и водителей, и в сроки успевают укладываться», — отметил спикер.

Всего на 7 мая в республике введено в эксплуатацию 938,9 тыс. кв. м жилья (31,5% от плана). Динамика ввода жилья за две недели составляет 51,8 тыс. кв. метров.