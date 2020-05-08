Автор памятника Советскому солдату в Казани Никита Мазаев рассказал, как он создавался — видео
Автор памятника Советскому солдату в Казани Никита Мазаев рассказал, как он создавался и какие сложности возникали при работе над ним, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Мазаев рассказал, что в первый раз работает с республикой. Памятник создавался «на творческом порыве», признался скульптор.
«Мы старались отталкиваться от тех работ, которые были сделаны в советское время, мы остались довольны работой», — рассказал Мазаев.ОбществоИстория Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым