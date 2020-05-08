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Автор памятника Советскому солдату в Казани Никита Мазаев рассказал, как он создавался — видео

23:17, 08.05.2020
Автор памятника Советскому солдату в Казани Никита Мазаев рассказал, как он создавался — видео
Фото: скриншот

Автор памятника Советскому солдату в Казани Никита Мазаев рассказал, как он создавался и какие сложности возникали при работе над ним, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мазаев рассказал, что в первый раз работает с республикой. Памятник создавался «на творческом порыве», признался скульптор.

«Мы старались отталкиваться от тех работ, которые были сделаны в советское время, мы остались довольны работой», — рассказал Мазаев.

ОбществоИстория Татарстан
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