В Татарстане экологи обнаружили огромную свалку

В Алькеевском районе Татарстана экологи обнаружили громадную несанкционированную свалку мусора.

На ней скопились отходы из жилищ, ветки и растительные остатки. Площадь захламления составила 5000 кв. м, а объём — 100 кубометров, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Специалисты направили Нижнеалькеевского сельского поселения требование о ликвидации несанкционированного места размещения отходов. Отмечается, что после уборки мусора территорию необходимо привести в надлежащее состояние.