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Происшествия

В Татарстане экологи обнаружили огромную свалку

22:20, 08.05.2020

В Алькеевском районе Татарстана экологи обнаружили громадную несанкционированную свалку мусора.

На ней скопились отходы из жилищ, ветки и растительные остатки. Площадь захламления составила 5000 кв. м, а объём — 100 кубометров, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Специалисты направили Нижнеалькеевского сельского поселения требование о ликвидации несанкционированного места размещения отходов. Отмечается, что после уборки мусора территорию необходимо привести в надлежащее состояние.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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