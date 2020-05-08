Рейд в Казани: как полицейские грозят пальчиком, а нарушители проклинают их и цитируют Конституцию

Фото: Максим Платонов

«С работы иду!»

В Казани прошел рейд по выявлению нарушителей самоизоляции. На улицы города вышел весь состав органов внутренних дел. «Реальное время» побывало на одном из таких рейдов.

В связи с тем, что устоялась теплая погода, несоблюдающих самоизоляцию становится все больше. Сегодня в рейд по выявлению нарушителей вышел весь состав органов внутренних дел. Вышли в том числе и кабинетные служащие. Всего улицы Казани патрулируют около пяти тысяч сотрудников полиции.

Во время рейда идет сплошная проверка всех граждан. Полицейские останавливают как пешеходов, так и пассажиров общественного транспорта, заходят в магазины. Проверяют наличие цифрового спецразрешения на выход, либо справку от работодателя.

Сегодня в рейд по выявлению нарушителей вышел весь состав органов внутренних дел. В том числе и кабинетные служащие

У каждого отряда своя территория для патрулирования. Отряд разбивается на две части и двигается одновременно по обе стороны улицы. В честь праздника Победы — в парадной форме, георгиевскими ленточками на груди масками. Выбирают участки с высокой проходимостью, но это не значит, что только в центре. Проверки идут во всех микрорайонах города.

Поначалу сотрудники полиции ведут себя скромно, как будто чувствуя неловкость не то перед журналистами, не то перед прохожими. «Никто не хочет попасть под провокацию и стать звездой Ютуба» — объясняют мне. Тем не менее, первый же пешеход, девушка, оказалась без каких-либо документов: паспорта и справки от работодателя.

«С работы иду! — оправдывалась девушка. — Маска у меня с собой, справка тоже есть, просто торопилась сегодня и не взяла.

«Кто будет платить за ЖКХ, мои кредиты?"

При приближении к остановке отряд наводит «образцово-показательность» одним своим присутствием. Так люди, выходящие на остановке, при виде правоохранителей, достают медицинские маски на улице, тогда как маски им нужны были в первую очередь, в общественном транспорте. Кто-то любит покричать, процитировать Конституцию, а кто-то даже может проклинать ведь лучшая защита — это нападение. По крайней мере, нарушители пытаются пользоваться этим приемом.



Поначалу сотрудники полиции ведут себя скромно, как будто чувствуя неловкость не то перед журналистами, не то перед прохожими

«Президент не объявлял ЧС или военное положение! Кто будет платить за ЖКХ, мои кредиты? Это двойные стандарты!» — оперировал мужчина, пропуска у которого не оказалось. Полицейские же вежливо объясняли о том, что введен режим повышенной готовности.

Добросовестных больше

Но послушных граждан все же больше. У большинства есть и необходимые СМС-пропуска, и справки от работодателя. А если нет, и их остановили, соглашаются, разворачиваются и идут домой: так положено. Так, например, были остановлены мама с дочкой, идущие навестить пожилого отца и его попугая.

В центре людей ощутимо меньше, чем в спальном районе. Улицы практически пустые. Единичные прохожие выходят из магазинов с пакетами еды. Их тоже останавливают, и напоминают о необходимости носить маски. А иногда даже грозят пальчиком.

Подростки, играющие на площадке при виде отряда полицейских, буквально разбежались в разные стороны. Даже удивительно — площадка-то огорожена сеткой, и отверстий там, на беглый взгляд, не видно. Впрочем, никто и не собирался из задерживать. С оставшегося несовершеннолетнего получили объяснение, что он вышел ненадолго и отпустили с миром «и чтобы больше его здесь не было».

Всего за два часа рейда полицейские проверили по всей Казани более 1900 граждан. Не везде прохожим так «везло»: было составлено 237 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Большинство из них можно было избежать — 149 протоколов было составлено из-за отсутствия документов. 24 человека были остановлены без средств защиты в общественном транспорте, 49 — без средств защиты в магазинах. Еще девять справок не соответствовали цели пребывания, а шесть СМС не подходили цели нахождения.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ольга Плешкова, фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова