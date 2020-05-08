Рейд в Казани: как полицейские грозят пальчиком, а нарушители проклинают их и цитируют Конституцию
«С работы иду!»
В Казани прошел рейд по выявлению нарушителей самоизоляции. На улицы города вышел весь состав органов внутренних дел. «Реальное время» побывало на одном из таких рейдов.
В связи с тем, что устоялась теплая погода, несоблюдающих самоизоляцию становится все больше. Сегодня в рейд по выявлению нарушителей вышел весь состав органов внутренних дел. Вышли в том числе и кабинетные служащие. Всего улицы Казани патрулируют около пяти тысяч сотрудников полиции.
Во время рейда идет сплошная проверка всех граждан. Полицейские останавливают как пешеходов, так и пассажиров общественного транспорта, заходят в магазины. Проверяют наличие цифрового спецразрешения на выход, либо справку от работодателя.
У каждого отряда своя территория для патрулирования. Отряд разбивается на две части и двигается одновременно по обе стороны улицы. В честь праздника Победы — в парадной форме, георгиевскими ленточками на груди масками. Выбирают участки с высокой проходимостью, но это не значит, что только в центре. Проверки идут во всех микрорайонах города.
Поначалу сотрудники полиции ведут себя скромно, как будто чувствуя неловкость не то перед журналистами, не то перед прохожими. «Никто не хочет попасть под провокацию и стать звездой Ютуба» — объясняют мне. Тем не менее, первый же пешеход, девушка, оказалась без каких-либо документов: паспорта и справки от работодателя.
«С работы иду! — оправдывалась девушка. — Маска у меня с собой, справка тоже есть, просто торопилась сегодня и не взяла.
«Кто будет платить за ЖКХ, мои кредиты?"
При приближении к остановке отряд наводит «образцово-показательность» одним своим присутствием. Так люди, выходящие на остановке, при виде правоохранителей, достают медицинские маски на улице, тогда как маски им нужны были в первую очередь, в общественном транспорте. Кто-то любит покричать, процитировать Конституцию, а кто-то даже может проклинать ведь лучшая защита — это нападение. По крайней мере, нарушители пытаются пользоваться этим приемом.
«Президент не объявлял ЧС или военное положение! Кто будет платить за ЖКХ, мои кредиты? Это двойные стандарты!» — оперировал мужчина, пропуска у которого не оказалось. Полицейские же вежливо объясняли о том, что введен режим повышенной готовности.
Добросовестных больше
Но послушных граждан все же больше. У большинства есть и необходимые СМС-пропуска, и справки от работодателя. А если нет, и их остановили, соглашаются, разворачиваются и идут домой: так положено. Так, например, были остановлены мама с дочкой, идущие навестить пожилого отца и его попугая.
В центре людей ощутимо меньше, чем в спальном районе. Улицы практически пустые. Единичные прохожие выходят из магазинов с пакетами еды. Их тоже останавливают, и напоминают о необходимости носить маски. А иногда даже грозят пальчиком.
Подростки, играющие на площадке при виде отряда полицейских, буквально разбежались в разные стороны. Даже удивительно — площадка-то огорожена сеткой, и отверстий там, на беглый взгляд, не видно. Впрочем, никто и не собирался из задерживать. С оставшегося несовершеннолетнего получили объяснение, что он вышел ненадолго и отпустили с миром «и чтобы больше его здесь не было».
Всего за два часа рейда полицейские проверили по всей Казани более 1900 граждан. Не везде прохожим так «везло»: было составлено 237 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Большинство из них можно было избежать — 149 протоколов было составлено из-за отсутствия документов. 24 человека были остановлены без средств защиты в общественном транспорте, 49 — без средств защиты в магазинах. Еще девять справок не соответствовали цели пребывания, а шесть СМС не подходили цели нахождения.
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