Генеральный директор АО «ТАИФ» поздравил ветеранов и всех жителей Татарстана с Днем Победы

Фото: Роман Хасаев

— Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие татарстанцы! От руководства и многотысячного коллектива Группы компаний ТАИФ, от себя лично сердечно поздравляю вас с нашим главным праздником — 75-летием Великой Победы, — говорится в обращении Руслана Шигабутдинова.

— 9 Мая — священная дата в истории страны, символ нашей вечной памяти и скорби о тех, кто с ожесточенными боями шел долгими фронтовыми дорогами, кто в тылу, не жалея себя, день за днем приближал великий День Победы!

Путь к этой Победе был долгим испытанием для всего советского народа, а ее цена непомерно высокой — миллионы жизней наших сограждан. Сколько бы лет ни прошло для всех россиян, 9 Мая навсегда останется днем общей гордости и памяти. Эта священная память, как неиссякаемый родник, дает нам силы в трудные минуты, помогает двигаться вперед к новым победам и достижениям.

Дорогие ветераны! Совершенный вами подвиг невозможно переоценить: каждый день на передовой вы смотрели смерти в лицо, теряли боевых товарищей, а те, кто ковал эту победу в тылу, до изнеможения стояли у станков, производя оружие и все необходимое для фронта. Наши сердца переполняет чувство глубокой благодарности за стойкость и мужество, проявленные вами в тяжелейших испытаниях, через которые вам пришлось пройти во имя мира и благополучия будущих поколений. Спасибо вам за то, что ценой огромных усилий выстояли и победили в этой кровопролитной войне, что сумели восстановить страну из руин и сделать ее великой державой. Низкий поклон вам и безграничная благодарность за счастье мирной жизни, за радость созидательного труда и безоблачное небо над головой!

Наш долг сегодня — быть достойными поколения победителей, окружить вас вниманием и поддержкой, честно работать, беречь свою Родину, крепить ее мощь и славу.

От всей души желаю вам доброго здоровья и долголетия, заботы ваших родных и близких, благополучия и мирного неба над головой! — завершил поздравление от всего коллектива Группы ТАИФ Руслан Шигабутдинов.