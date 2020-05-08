Руководители судебной системы РТ помянули не доживших до 75-летия Победы

Фото: УСД в РТ

Почтили память погибших в Великой Отечественной войне сегодня руководители судебной системы Татарстана. Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов вместе с заместителями возложили венки и цветы к Вечному огню у памятника Неизвестному солдату в казанском парке им. Горького.



Дед главного судьи Татарстана Хабри Низамиев был мобилизован на фронт Высокогорским военкоматом, служил в 50-й стрелковой дивизии. С войны он не вернулся — умер от ран в марте 1942 года и был захоронен в Смоленской области. Информация об этом к 75-летию Победы разместили на отдельной странице сайта Верховного суда РТ.

Отец руководителя УСД по РТ Миргазям Салихов с 1937 года проходил срочную службу в Киевском танковом училище, а затем в танковом полку, участвовал в освобождении Бессарабии, преодолевал «линию Маннергейма» в финскую войну, затем вернулся в родное село Альметьево Сармановского района.

С началом Великой Отечественной на фронт Миргазяма Салиховича, несмотря на его неоднократные просьбы, не отправляли, считали, что его работа в Сармановской МТС важнее. В декабре 1942-го направили в танковое училище при Горьковском заводе — обучать будущих танкистов, и лишь через полтора года отправили на 1-й Белорусский фронт.

За успешное взятие Брест-Литовской крепости Салихову вручили орден Красной Звезды, за отличную подготовку танков для освобождения Варшавы — орден Отечественной войны II степени. Позже получил такой же орден I степени — за то, что вынес с поля боя двух тяжело раненных бойцов.

За 26 км от Берлина 1416-й танковый полк, в котором воевал Миргазям Салихович, пострадал от авианалета немецких «юнкерсов». Салихов получил тяжелое ранение и лишился ноги. После войны он вернулся в Татарстан и сначала учил сельских подростков и вдов тракторному делу, а позже работал руководителем Альметьевского сельсовета и председателем колхоза. Ушел из жизни в 2012-м году в возрасте 96 лет.