Предприятия ЖКХ попросили разрешить им обращаться к коллекторам для выбивания долгов

Из-за карантинных мер, направленных на помощь гражданам в оплате коммунальных услуг, «козлом отпущения» стали и предприятия ЖКХ, которым теперь даже непросто обращаться в суд для взыскания задолженности с потребителей. По данным ПАО «Интер РАО», от ЖКХ при этом требуют указывать идентификаторы граждан-ответчиков (серия и номер документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС и др.), которые у организаций ЖКХ отсутствуют, т. к. граждане-потребители ЖКУ не обязаны их предоставлять.

Не самый приятный сюрприз может коснутся и злостных неплательщиков, так как то же ПАО «Интер РАО» попросило отказаться от «необоснованных запретов на внесудебный порядок работы организаций ЖКХ с дебиторской задолженностью потребителей ЖКУ». За этим, в частности, скрывается право организаций ЖКХ на обращение к коллекторам, чтобы последние возвращали задолженность. Игроки рынка обращают внимание на изменения Жилищного кодекса, которые формально хотят запретить вообще обращаться к коллекторам и другим агентам (заключать с ними договоры комиссии и др.), направленным на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

«Такой тотальный запрет в условиях вводимых ограничений приведет к росту расходов организаций ЖКХ, а также еще большему росту задолженности за ЖКУ», — считают представители «Интер РАО».



Что интересно, предприятия ЖКХ, которые, вообще-то, обеспечивают непрерывную работу и в карантин, не оказались в перечне компаний, которым будет оказываться налоговая поддержка со стороны государства. Ко всему прочему, с 1 апреля мазут, используемый тепловыми электростанциями для производства тепло- и электроэнергии, стал облагаться акцизами, что привело еще и к росту топливных затрат электростанций. Последние тоже почему-то до сих пор исключены из перечня организаций, на которые распространены какие-либо льготы.

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