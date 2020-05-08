Тысяча татарстанцев бесплатно обучились IT-компетенциям

В Татарстане завершился проект «Персональные цифровые сертификаты», реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Благодаря проекту 1 000 жителей Татарстана смогли бесплатно обучиться IT-специальностям на базе Университета Иннополис.

Самыми востребованными направлениями обучения в республике стали администрирование информационных систем в центрах предоставления услуг «Мои документы», обеспечение безопасности персональных данных, базовые компетенции SMM-менеджера, создание и продвижение цифровых продуктов, базовое программирование и анализ данных с помощью Python. Обучение проходили люди в возрасте от 18 до 100 лет.

«Мир меняется, данные становятся новой нефтью, и мы, как государство, должны дать бесплатную возможность нашим жителям безболезненно принять изменения и выйти на новый этап развития», — прокомментировал ход проекта глава Министерства цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

