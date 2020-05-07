МЧС Татарстана предупредило о порывистом ветре до 17 м/с

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

ГУ МЧС РФ по РТ предупреждает об ухудшении погодных условий. Завтра, 8 мая, на территории Татарстана местами ожидается сильный юго-восточный ветер порывами до 15—17 м/с. В Казани — до 15 м/с.

При усилении ветра МЧС рекомендует не выходить из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, можно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и крупных деревьев.