Жители Татарстана, прилетевшие из Лос-Анджелеса, пройдут обсервацию в Москве

Жители Татарстана, которые вернулись в Россию самолетом из Лос-Анджелеса, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

Всего в РФ вернулось чуть больше 30 человек.



«Такая достигнута договоренность для того, чтобы не доставлять их и не тратить много времени на это», — отметила Галимова.

Ранее жительница Казани Зульфия Максутова рассказала, как не может вернуться из США в столицу Татарстана. Она должна была улететь 25 марта, но не смогла из-за закрытия границ. «Кстати, тут застряло много татарстанцев, как оказалось. Кто в гости, кто по работе, кто на роды прилетел», — отметила Максутова.