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В Казани задержали беглого грабителя за похищение куртки с деньгами и смартфоном

09:24, 07.05.2020
В Казани задержали беглого грабителя за похищение куртки с деньгами и смартфоном
Фото: Илья Репин

В Казани росгвардейцы задержали молодого человека, который ограбил 40-летнего мужчину.

Нападение произошло в подъезде жилого дома на улице Адоратского. На одном из общих балконов дома на мужчину напал незнакомец и под угрозой убийства отобрал куртку, в которой находились паспорт, банковские карты и мобильный телефон.

Информацию о грабеже экипаж УВО получил в полдень во время патрулирования. Уточнив приметы, стражи порядка отправились на поиски. В соседнем дворе они заметили двоих молодых людей, распивающих спиртное. Внешность одного из них подходила под описание нападавшего, передает пресс-служба ведомства.

Гражданина задержали. В кармане его верхней одежды были обнаружены похищенные документы и смартфон. Похищенную куртку он выбросил недалеко от дома.

Подозреваемого передали полиции. Выяснилось, что мужчина родом из Челябинска и находится в федеральном розыске за совершенный грабеж. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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