Проект «Мечтай со мной» исполнил желание «ребенка войны» из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

В рамках акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной» артисты выступили под окнами дома 81-летней жительницы Татарстана.

Волонтеры вместе с театром русской песни «Ворожея» приехали к дому пожилой женщины Нины Ивановны Лабутовой в селе Сеитово. Под окнами артисты исполнили ее любимые песни.

Раньше пенсионерка увлекалась музыкой, с мужем она часто слушала концерты и по возможности посещала их, передает ТАСС.

В рамках благотворительной акции «Мечты победителей», приуроченной к 75-й годовщине Победы, исполняются заветные желания ветеранов и всех, кто имел непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны.