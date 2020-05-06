Министр строительства Татарстана рассказал, как отрасль переживает эпидемию — видео
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов рассказал, как отрасль переживает эпидемию коронавируса в программе «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
По его словам, темпы строительства в республике снижаться не будут.
Крупных застройщиков поддержит государство. Например, госкорпорация ДОМ.РФ непроданные квартиры в домах, сданных до июля 2021 года, будет выкупать.
Подробнее — в репортаже ТНВ.ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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