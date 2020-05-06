СК Татарстана заподозрил местные власти в мошенничестве при строительстве дамбы к поселку «Манхэттен»

СК РФ по РТ возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество».

По версии следствия, в январе 2019 года должностные лица исполкома Тукаевского района превысили свои полномочия.

Так, после проведенных одной из фирм в 2018 году работ по устройству водоотводных канав и дамбы около поселка «Манхэттен» местные власти провели фиктивные муниципальные торги, не только приняв работы по завышенной цене, но и оформив документацию об их проведении задним числом.

В результате этого на счет подрядчика были незаконно перечислены денежные средства на сумму более 396 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.