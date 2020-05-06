Организаторы перенесли ЦИПР из Иннополиса в Нижний Новгород

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Оргкомитет конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2020» перенес даты и место ее проведения. В этом году мероприятие переедет из Иннополиса в Нижний Новгород.

Конференция должна была пройти в самом молодом городе России с 20 по 22 мая. Теперь же решено провести ее в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября.

Решение провести конференцию в другом городе организаторы объяснили желанием популяризовать достижения цифровых технологий в различных регионах страны.

«Решение о смене площадки проведения ЦИПР в этом году было принято оргкомитетом конференции с целью популяризации цифровой экономики и цифровизации промышленности в разных регионах России», — сообщает пресс-служба оргкомитета.

Изменение сроков же связано с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции.

«Мы рады, что ЦИПР, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, все же будет проведен, и обязательно посетим его в Нижнем Новгороде», — прокомментировал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.