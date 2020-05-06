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Казанцы просят выделить спецполосы для проезда экстренных служб в период пандемии

09:00, 06.05.2020
Казанцы просят выделить спецполосы для проезда экстренных служб в период пандемии

Казанцы предлагают выделять спецполосы для проезда экстренных служб в период пандемии. Предложение появилось в ответ на пробки, которые образуются из-за проверки пропусков.

Уже не раз пользователи соцсетей сообщали, что из-за пробок в местах проверки цифровых пропусков экстренные службы не могли проехать и также вставали в очередь на проверку. Машины скорой помощи каждый раз рискуют не успеть довезти пациента до больницы.

Пользователи предлагают решить проблему выделением отдельной полосы для спецтранспорта.

Общество Татарстан
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