Казанцы просят выделить спецполосы для проезда экстренных служб в период пандемии
Казанцы предлагают выделять спецполосы для проезда экстренных служб в период пандемии. Предложение появилось в ответ на пробки, которые образуются из-за проверки пропусков.
Уже не раз пользователи соцсетей сообщали, что из-за пробок в местах проверки цифровых пропусков экстренные службы не могли проехать и также вставали в очередь на проверку. Машины скорой помощи каждый раз рискуют не успеть довезти пациента до больницы.
Пользователи предлагают решить проблему выделением отдельной полосы для спецтранспорта.
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