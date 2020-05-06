Капитан минского «Динамо» Костицын может перейти в «Нефтехимик»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего минского «Динамо» Андрея Костицына, сообщил о переговорах его клиента с «Нефтехимиком».

«Андрей Костицын прежде всего хотел бы остаться в минском «Динамо», но из-за нестабильной финансовой ситуации клуба мы были вынуждены искать другие варианты в КХЛ. Мы рассматривали несколько команд, но, скорее всего, в ближайшее время договоримся с «Нефтехимиком», — сказал агент.

В минувшем регулярном первенстве КХЛ Костицын провел 60 матчей и был капитаном минского «Динамо». За прошлый сезон нападающий набрал 34 очка (17+17), став вторым бомбардиром команды и получил приз «Бесценного игрока команды».

Минское «Динамо» уже объявило о расставании с Костицыным. В некоторых СМИ сообщалось о возможном снятии белорусского клуба с розыгрыша КХЛ из-за финансовых проблем.