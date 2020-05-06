Дорожники Татарстана начали раздавать чай и тушенку детям с инвалидностью и пенсионерам

Фото: Татьяна Леухина, "Реальное время"

Одна из крупных татарстанских компаний дорожной отрасли, альметьевский «Татнефтедор» начала раздавать продуктовые наборы жителям юго-восточных районов республики, оказавшимся в трудной ситуации. Работники компании собрали уже 90 наборов — с чаем, тушенкой, крупами, маслом, макаронными изделиями, рыбными консервами и сладостями.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, директор «Татнефтедора» Рустем Гарифуллин пообещал продолжить оказание адресной помощи татарстанцам до завершения коронавирусной пандемии. Пока благотворительная акция распространилась на семьи детей с инвалидностью и пенсионеров.