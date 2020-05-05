В Тюменской области нашли сбежавшего 15 лет назад дезертира

Тюменские военные следователи нашли дезертира, сбежавшего из войск в 2004 году и скрывавшегося 15 лет. Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено 30 апреля.

По данным военного следственного отдела СКР, уроженец Магадана рядовой Евгений Южанин сбежал из военной части в Тюмени без уважительных причин.

«Родственники Южанина не знали о месте его нахождения с момента оставления части, мать и его тетя узнали об установлении Южанина от следователя, после чего прибыли из Липецка в Тюмень, чтобы увидеться с ним», — приводит «РИА Новости» слова представителя ведомства.

Сбежавший солдат все 15 лет перебивался случайными заработками в Тюменской и Свердловской областях.