Ночью в Приволжском районе Казани насмерть разбился мужчина

Фото: ИА "Татар-информ"

Ночью 3 мая на улице Магистральной произошла серьезная автоавария: 28-летний нетрезвый мужчина за рулем «четырнадцатой» не справился с управлением — машину опрокинуло в кювет. Единственный пассажир скончался на месте, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Сам виновник аварии, как отмечают специалисты, имел «признаки алкогольного опьянения», однако от медосвидетельствования отказался и был отпущен из РКБ. Кроме того, выяснилось, что у водителя нет и никогда не было водительского удостоверения.