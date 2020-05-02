«Везде непростая ситуация». Виртанен прокомментировал свой уход из «Ак Барса»

Бывший защитник «Ак Барса» и «Трактора» Ессе Виртанен прокомментировал свой уход из казанского клуба. По его словам, он ищет себе новую команду и может остаться в России.

«Мне понравились как Челябинск, так и Казань. Это были хорошие города и хорошие клубы, так что все было в полном порядке. У «Трактора» был очень непростой сезон, мы выиграли мало матчей.

Уход из «Ак Барса»? Я разговаривал с руководством клуба, но сейчас везде непростая ситуация. Я продолжаю искать новый клуб и вполне могу остаться в России. Готов также рассмотреть варианты в Швейцарии и Швеции», — сказал Виртанен.

28-летний защитник перешел в «Ак Барс» по ходу прошедшего сезона и успел сыграть за казанцев 24 матча, в которых отметился 3 (0+3) набранными очками.

Его контракт с казанским клубом закончился 30 апреля 2020 года и руководство приняло решение не продлевать соглашение с игроком. Ранее Виртанен также выступал за челябинский «Трактор», откуда был обменян на Вячеслава Основина и Артема Михеева.