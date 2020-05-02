В Татарстане восемь человек пострадали при столкновении двух легковушек

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На трассе в Татарстане лоб в лоб столкнулись две легковушки, в результате в ДТП пострадали восемь человек.

Авария произошла сегодня около двух часов дня недалеко от села Русский Акташ Альметьевского района республики. По данным МВД по РТ, на этом участке дороги лоб в лоб столкнулись «Лада» 15-й модели и «Лада Гранта» (такси).

Столкновение было настолько сильным, что оба автомобиля выкинуло с дороги в кювет и они стали похожи на груды искореженного металла.

«По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек. Всех пострадавших доставили в больницы. На месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.