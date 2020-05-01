Новости общества

18:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев в выходные дни

17:53, 01.05.2020
Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев в выходные дни
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода ждет татарстанцев в выходные дни — с 2 по 5 мая.

Так, ночью и утром 2 мая в Татарстане пройдут дожди. Днем существенных осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +11-16 градусов.

В воскресенье, 3 мая, никаких осадков не ожидается, а на территории республики потеплеет до +17 градусов.

Согласно предварительному прогнозу метеорологов, в начале следующей недели сохранится влияние антициклона. Прогнозируется теплая погода без существенных осадков. А столбики термометров могут подняться до +21-24 градусов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров