Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев в выходные дни

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода ждет татарстанцев в выходные дни — с 2 по 5 мая.

Так, ночью и утром 2 мая в Татарстане пройдут дожди. Днем существенных осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +11-16 градусов.

В воскресенье, 3 мая, никаких осадков не ожидается, а на территории республики потеплеет до +17 градусов.

Согласно предварительному прогнозу метеорологов, в начале следующей недели сохранится влияние антициклона. Прогнозируется теплая погода без существенных осадков. А столбики термометров могут подняться до +21-24 градусов.