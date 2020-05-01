Казань оказалась в списке городов с максимальным индексом цифровой активности
В Казани и в других городах Приволжья зафиксировали максимальный индекс цифровой активности, приводит данные МТС.
Показатель рассчитывается на основе обезличенных больших данных, исходя из изменений спроса на цифровые сервисы по отношению к среднему уровню 2019 года.
Так, оператор проанализировал посещаемость почти 30 тыс. федеральных и региональных цифровых сервисов: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и видеосервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды и другие.
Отметим, что в Москве и Питере индекс находится у верхней границы, но максимального уровня не достиг, передает ТАСС.
Отмечается, что жители крупнейших российских городов в период самоизоляции стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами: количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другим из этой категории, выросло почти в пять раз.ОбществоТехнологии Татарстан
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