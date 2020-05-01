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Рустам Минниханов рассказал о своем дяде — участнике Великой Отечественной войны

16:27, 01.05.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы
Рустам Минниханов рассказал о своем дяде — участнике Великой Отечественной войны
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн». В своих соцсетях он поделился фотографией и историей своего дяди, участника Великой Отечественной войны.

«Мой дядя Галимзян Минниханов 1922 года рождения. Воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в декабре 1941 года под Москвой. Хәтерлим һәм горурланам!» — написал глава Татарстана.

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