Рустам Минниханов рассказал о своем дяде — участнике Великой Отечественной войны

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн». В своих соцсетях он поделился фотографией и историей своего дяди, участника Великой Отечественной войны.

«Мой дядя Галимзян Минниханов 1922 года рождения. Воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в декабре 1941 года под Москвой. Хәтерлим һәм горурланам!» — написал глава Татарстана.