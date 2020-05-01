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Источник: Олег Ли из «Ак Барса» перешел в «Сибирь»

11:05, 01.05.2020
Источник: Олег Ли из «Ак Барса» перешел в «Сибирь»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Олег Ли следующий сезон начнет в новосибирской «Сибири», сообщает телеграм-канал «Арена Бреда».

По утверждению источника, форвард станет первым новичком сибиряков в нынешнее межсезонье.

Отметим, что ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что клуб не намерен предлагать контракт нападающему Ли.

Форвард перешел в казанский клуб по ходу минувшего сезона. В составе «Ак Барса» Ли сыграл 29 матчей в регулярном первенстве и набрал 9 (3+6) очков.

СпортХоккей Татарстан
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