Правительство выделило 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

Россиянам, застрявшим за границей, правительство России выделило дополнительные 500 млн рублей. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

Финансовая поддержка должна оказываться до момента возвращения россиян на родину. Эти средства должны направляться на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды. При необходимости можно будет использовать для уплаты сборов за продление срока действия виз и других документов.

«Выделить МИДу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 000 тыс. рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию», — говорится в документе.

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