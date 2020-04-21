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Греф объяснил, почему российские власти не стали раздавать деньги во время кризиса

15:55, 21.04.2020
Греф объяснил, почему российские власти не стали раздавать деньги во время кризиса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф высказал свой взгляд на решение российских властей не выплачивать россиянам прямую помощь в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В прямом эфире «Сбербанк TV» Греф высказал предположение, что у правительства нет возможностей выплатить гражданам деньги.

«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал президент Сбербанка.

В интервью он также отметил, что государство может воспользоваться деньгами вкладчиков банка.

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