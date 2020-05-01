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Финалистка детского «Голоса» представила песню «Татарстан»

00:29, 01.05.2020
Финалистка детского «Голоса» представила песню «Татарстан»

Финалистка второго сезона шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова представила свою новую песню. Она посвящена 100-летию ТАССР и называется «Татарстан».

Мухаметзянова исполнила песню на онлайн-концерте «Марафон детской песни».

Авторами нового произведения стали композитор Искандер Мустафин и поэт Марсель Галиев.

Напомним, что на этом концерте президент РТ Рустам Минниханов рассказал о мечте своего детства, а также поделился о чем он мечтает сейчас.

ОбществоКультура Татарстан
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