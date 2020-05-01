Финалистка детского «Голоса» представила песню «Татарстан»
Финалистка второго сезона шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова представила свою новую песню. Она посвящена 100-летию ТАССР и называется «Татарстан».
Мухаметзянова исполнила песню на онлайн-концерте «Марафон детской песни».
Авторами нового произведения стали композитор Искандер Мустафин и поэт Марсель Галиев.
Напомним, что на этом концерте президент РТ Рустам Минниханов рассказал о мечте своего детства, а также поделился о чем он мечтает сейчас.ОбществоКультура Татарстан
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