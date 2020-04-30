«Уральские авиалинии» могут вывезти россиян из Казахстана в Казань

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во вторник, 5 мая, из Казахстана могут вывезти застрявших там россиян. Рассматривается рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который доставит пассажиров из Нур-Султана в Казань и Новосибирск.

Как сообщает российское посольство в Казахстане, окончательное решение о выполнении рейса пока не принято. Перелет должен одобрить федеральный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Отмечается, что претендовать на место в самолете могут россияне, выехавшие в Казахстан после 1 января 2020 года. Также они должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.

Отдельно в посольстве обращают внимание на то, что рейс платный. Если пассажир уже купил билет российской авиакомпании, но он был отменен, то его засчитают. Но если билет был приобретен у зарубежной авиакомпании, то гражданин сам должен добиваться возвращения денег и оплатить билет на планирующийся рейс.

Ранее студент из Казахстана, обучающийся в одном из вузов Казани, рассказал о своем пути на родину. Его возмутило, что до казахской границы пришлось идти пешком.