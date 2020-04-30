Цулыгин останется в тренерском штабе «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин не покинет уфимский клуб и останется в тренерском штабе нового рулевого команды. Об этом сообщает пресс-служба «юлаевцев».

О назначении нового рулевого «Салавата Юлаева» и полном составе тренерского штаба будет известно чуть позже.

Цулыгин руководил уфимским клубом на протяжении последних двух сезонов. Он дважды подряд выводил команду как минимум во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а в 2019 году вышел в финал Восточной конференции. Цулыгин является самым успешным тренером «Салавата Юлаева» за последние 8 лет.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Салавата Юлаева» станет финский специалист Томи Ламса.