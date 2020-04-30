СМИ: Томи Ламса стал новым главным тренером «Салавата Юлаева»
Финский специалист Томи Ламса утвержден на посту главного тренера «Салавата Юлаева». Об этом сообщает интернет-портал «Чемпионат».
По данным источника, о назначении финского тренера будет объявлено в ближайшее время.
Ранее Ламса входил в тренерский штаб Николая Цулыгина и Эркки Вестерлунда. В уфимском клубе он работает с 2017 года и отвечал за организацию нападения и реализации большинства.
Отметим, что Ламса вместе с легионерами «Салавата Юлаева» покинул Россию еще до официального завершения плей-офф КХЛ из-за коронавируса.
Накануне стало известно, что уфимский клуб не намерен продлевать соглашение с самым успешным тренером последних 8 лет Николаем Цулыгиным.СпортХоккей Башкортостан
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