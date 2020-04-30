В Казани опровергли информацию об отсутствии врачей в стационаре ДРКБ

Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) в Казани работает в штатном режиме. В медучреждении опровергли информацию о том, что у них не хватает врачей.

Так, в середине апреля на сайте штаба Навального в Казани со ссылкой на местную жительницу появилось сообщение о том, что в стационаре ДРКБ нет врачей и «вся работа перешла к медсестрам», которые, по словам пациентки, «даже капельницы ставить не могут».

В ДРКБ заявили, что эта информация ложная, и уточнили, что в больнице сейчас усилены меры эпидемиологической защиты всех пациентов, находящихся на стационарном лечении.

В пресс-службе медучреждения отметили, что все врачи работают в штатном режиме и необходимые методы исследования проводятся в полном объеме и в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи детскому населению, передает RT.

Ранее сообщалось, что первый выздоровевший от коронавируса пациент покинул временный инфекционный госпиталь, который размещен в травматологическом отделении РКБ в Казани.

