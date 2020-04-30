В Татарстане запустили голосового бота для оформления цифровых пропусков на базе технологий Ак Барс Банка

Бот Лилия помогает быстро оформлять цифровые пропуска в период самоизоляции. Голосовой помощник разработан на основе технологий искусственного интеллекта Ак Барс Банка.



По номеру горячей линии 8-800-250-90-33 бот отвечает на вопросы жителей о коронавирусной инфекции, режиме самоизоляции и системе цифровых пропусков.

Чтобы получить консультацию у робота, в голосовом меню нужно ввести в тональном режиме цифру 3. Бот спрашивает цель выхода из дома, анализирует, есть ли она в списке и озвучивает зарегистрированный код пропуска на выход и время, до которого он действует. Также пользователю дополнительно приходит SMS с кодом на указанный при регистрации номер.

Робот позволит снизить нагрузку на операторов контакт-центра цифровых пропусков, принимая звонки от жителей, которым теперь не нужно дожидаться своей очереди.

Зарегистрироваться в сервисе и оформить цифровой пропуск также можно на портале https://covid19.tatarstan.ru или с помощью SMS. Эксперты Ак Барс Банка прогнозируют, что с помощью голосового бота будут оформляться до 10% цифровых пропусков в республике. В дальнейшем функционал бота планируется расширить.

Сервис цифровых пропусков разработан Министерством цифрового развития РТ и Ак Барс Банком. По данным на утро 30 апреля, в сервисе зарегистрировались уже 1,4 млн человек. Всего жители Татарстана оформили 8 млн пропусков. Ежедневно татарстанцы получают более 200 тысяч разрешений на выход. В воскресенье, 26 апреля, был зафиксирован пик — почти 400 тысяч оформленных пропусков.



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