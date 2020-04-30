Самоизоляция в Татарстане: проблемы с иногородними адвокатами, запрет посещения кладбищ и никакого маникюра

Фото: Ринат Назметдинов

Гулять с животными в парках нельзя, а соблюдение дистанции в автобусе — проблема пассажира

На сегодняшней пресс-конференции заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов ответил на вопросы об ограничениях в республике, а еще напомнил о ряде правил. Например, в Минюст, оказывается, часто поступают запросы о том, можно ли выгуливать животных в городских парках.



— С 30 марта вход в парки запрещен, исключение только для лиц, которые обслуживают данную территорию. Таким образом, даже если сквер находится в пределах 100 метров от дома, выгуливать там животных нельзя, — отрезал Галимов.

Когда чиновник напомнил о необходимости носить маски в магазинах и общественном транспорте, у него спросили, как соблюдать дистанцию в переполненных автобусах. На вопрос о том, есть ли какие-то варианты решения проблемы, Галимов обтекаемо ответил, что соблюдение дистанции — на совести самих дистанцирующихся:

— У нас установлена дистанция в 1,5 метра, и граждане под свою ответственность обязаны ее соблюдать, дабы защитить себя и своих близких от заражения, — ответил замминистра юстиции.

Посещение кладбищ, магазины на автозаправках и никакого маникюра

Галимов напомнил, что в майские праздники все еще нельзя будет легально прибрать могилы близких на кладбищах республики. С покраской ограды и посадкой цветов нужно будет повременить. Кладбища запретили посещать с этими целями еще с 11 апреля, исключение — только получение услуг по погребению и по участию в похоронах. Послаблений в этой части пока не предусмотрено.



Также чиновник затронул волнующий многих вопрос оказания дополнительных услуг в парикмахерских, но и здесь нет никаких послаблений. «Ноготочки» остаются вне закона.

— С 20 апреля была разрешена работа именно парикмахерских. Дополнительные услуги запрещены — только парикмахерские, — строго напомнил Галимов. Правда, потом немного смягчился и напомнил, что для осуществления деятельности наличие видеонаблюдения в парикмахерских необязательно.

Также замминистра уточнил правила работы магазинов на автозаправочных станциях. Несмотря на то, что АЗС могут работать круглосуточно, розничные точки, расположенные там, должны быть открыты только в период с 6 утра до 10 вечера.

Смягчение ограничительных мер и новые правила

Представитель Минюста РТ рассказал и о грядущих изменениях в ограничительных мерах в республике.

— Ограничительные мероприятия уже неоднократно корректировались. Это будет осуществляться и дальше — с учетом изменения санитарно-эпидемиологической обстановки, — заявил Айнур Галимов.

Чиновник напомнил, что последние изменения произошли буквально недавно: в системе выдачи пропусков появилась новая цель — индивидуальные занятия на открытом воздухе, также пенсионерам разрешили выезжать на дачи.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, будут ли уже введенные в Татарстане ограничения сниматься постепенно, замминистра юстиции сослался на текущую ситуацию по коронавирусу.

— Смягчение ограничительных мер будет происходить с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики. Как у нас будет распространяться инфекция, как будет снижаться количество заболевающих — с учетом данных параметров будут приниматься решения, — заявил замминистра.

Двухнедельный карантин для приезжих и проблемы с судами

В свете того, что все приезжающие из других регионов должны выдерживать 14-дневный карантин, у замминистра юстиции поинтересовались: а как быть, если, к примеру, в рамках уголовного дела был заключен договор с адвокатом из Москвы, который должен представлять интересы гражданина на территории республики? Что делать с обязанностью по соблюдению двухнедельного карантина?

— Прибывший гражданин обязан соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Необходимо учитывать это при планировании своих перемещений, — сухо прокомментировал чиновник. — По гражданскому судопроизводству — обязательно присутствие гражданина на заседании, поэтому по ВКС адвокат, наверное, не сможет участвовать в процессе.

По какому праву

В завершение замминистра юстиции РТ ответил на вопрос «Реального времени» о том, какие законодательные и подзаконные акты обосновывают запрет на передвижение и ограничения по республике и всей стране.

— У нас есть 52-й федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который дает субъектам применять ограничительные мероприятия на своей территории. Также есть указ президента Российской Федерации от 2 апреля №239, где предписано высшим должностным лицам обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных мероприятий на территории субъекта, — пояснил спикер.

По словам Галимова, жалоб и обращений в части заявлений на действия должностных лиц в Минюст не поступало. А у гражданина, которого оштрафовали даже при наличии справки, остается право на обжалование.

Лина Саримова