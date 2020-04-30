Ограничительные меры в РТ будут сниматься постепенно

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Минюст РТ анонсировал изменение ограничительных мер в республике.



Как сообщил сегодня заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов, выступивший на пресс-конференции ИА «Татар-информ», посвященной принятым ограничительным мерам в период распространения новой коронавирусной инфекции в Татарстане, запреты и ограничения для жителей республики будут со временем меняться.



— Ограничительные мероприятия уже неоднократно корректировались. Это будет осуществляться и дальше — с учетом изменения санитарно-эпидемиологической обстановки, — заявил Галимов.



Чиновник напомнил, что последние изменения произошли буквально недавно: в системе выдачи пропусков появилась новая цель — индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе, также пенсионерам разрешили выезжать на дачи.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить рекомендации поэтапного выхода из режима самоизоляции.

